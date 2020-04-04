兒童節4天連假加上入園優惠，劍湖山世界這幾天湧入不少遊客，但受疫情影響，遊園人數不像去年多，聯外交通順暢，場內停車位也夠，優惠到明天最後一天。許多父母幫小孩戴上口罩，不過有一半小孩戴不住。
劍湖山世界在本次兒童節檔期推出12歲以下兒童入園只要1元特惠價，同時身分證號碼對中1、2、7還有優惠，對中3碼者門票只要99元、對中2碼199元、對中1碼299元，平均門票只要200元。
這3天劍湖山的入園人數較上一檔228連假回神不少，第一層與第二層停車場停滿，不過疫情衝擊實在太大了，與去年聯外道路大塞車狀況無法相比，但已比其他遊樂園好多了。
園方表示，為讓遊客玩得健康安心，園區配有紅外線體溫感測儀以及額溫測量，體溫超過37.5度者禁止入園，2020年3月份有出入境者也婉拒入園，現場隨時宣導保持社交距離，許多父母幫小孩戴上口罩玩耍，不過大部分小孩還是戴不住。
(中時 )
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