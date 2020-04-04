基隆自1月起全面比照雙北市，將四大連鎖超商及星巴克、85度Ｃ、路易莎咖啡等連鎖咖啡店門市，超過216家店的騎樓及庇廊全面列為禁菸場所，而基隆市政府於3日首次前往稽查全市24處吸菸熱點時指出，經過3個月宣導期，仍查獲7人違規吸菸、有2處的業者違規提供「熄菸器具」，主管單位依菸害防制法開罰，最高可罰到1萬及5萬元。

衛生局指出，雖然有店家宣稱該民眾僅是以店內買得飲料杯加水後，放衛生紙當作菸灰缸，而並非是店家主動提供，待衛生局仍表示，店家有善盡管理的義務，不能放任民眾在騎樓內違規吸菸，並使用熄菸的器具，另外杯子放置也會視同為店家提供的熄菸道具。

衛生局長吳澤誠強調，自1月起的三個月內為宣導期，已在各場所管理單位進行宣導，衛生局將從3日起強制執法，若有違規，將會依菸害防制法來大力開罰，另外，他指出，「庇廊」為建築物地面外牆面至道路界線間的空間，而在上方只有遮蔽物覆蓋者，並提醒市民朋友，維護無菸環境需要大家共同努力，請遵守騎樓／庇廊的禁菸規定，以營造清新健康的戶外無菸環境。

衛生局企劃科長兼秘書莊慧文指出，查獲的7人違規吸菸者及2處業者違規提供熄菸器具，將分別處2千元以上1萬元以下，及1萬以上5萬元以下罰緩，請民眾注意，不要心存僥倖，另外，戒菸詳情請洽七區衛生所及其他機構或至基隆市衛生局官網查詢。

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(中時 )