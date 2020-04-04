清明連假不忘防疫，基隆南榮公墓往年清明掃墓都聚集不少人潮，在4日清明節當天雖然下著不小的雨，但仍有不少祭祖民眾前來祭拜，另外，納骨塔更首次禁止民眾進入祭拜，改為在塔旁的空曠廣場統一祭祀，有祭拜的民眾表示，最近疫情嚴重，祖先一定也可以體諒，並只要將心意致上，神明也一定會保佑家人。

殯葬所的工作人員受訪指出，今年可能因為下大雨又加上疫情，掃墓人潮約為過往的2成左右，但由於全世界疫情仍持續擴散，所以管理單位盡量避免人群聚集，全面禁止民眾進入納骨塔，工作人員指出，只要放人進去，就會有更多民眾一起跟著進入，這樣也會增加感染的風險，所以管理單位才會全面禁止入內，他強調，有一些無症狀的人，也有可能造成病毒傳播導致感染，因此以最謹慎的措施來防範疫情，避免民眾距離靠太緊。

基隆市府民政處也強調，為讓基隆市民方便慎終追遠祭祖，今年基隆市掃墓人潮分流規劃特別延長至4月11、12日，並且下周不會實施交管及公車接駁服務，民眾可以擇日來祭拜，以避免群聚、增加風險，市府提醒民眾，若要前往參拜，須自主進行手部噴灑酒精消毒，並配合量測體溫等防疫措施，降低疫情傳染風險。

有祭拜民眾指出，其實只要有來拜、心意有到，祖先一定可以體諒，不一定要進入到塔內，祖先也會為了兒孫的健康來把關及體諒。

(中時 )