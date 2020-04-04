基隆廟口在清明連假期間，有攤商指出，人潮回溫增加5成。（吳康瑋攝）

基隆廟口在清明連假期間，有攤商指出，人潮回溫增加5成。（吳康瑋攝）

向來人潮滿滿的基隆廟口夜市，因新冠肺炎影響又遭網路謠言中傷，導致來客量銳減，多數攤商叫苦連天，夜市主委謝文賢日前更指出，損失達7成以上，而4日清明連假，消失的遊客紛紛回籠，有攤商指出，人潮清明節當天有回流，雖然無法達到過去假日晚間的熱鬧景象，但至少已達到平日的5成。

基隆愛四路夜市攤販管理委員會秘書蔡毓琳表示，2月廟口生意慘澹，但3月買氣漸有回溫，管理委員會將請攤商避免同時站在攤位服務客人，盡量一前一後保持距離，同時請服務人員勤洗手，才是避免傳染的最好方法。

新冠肺炎疫情不僅影響各地觀光旅遊，連帶旅宿業也受到極大的衝擊，不少旅館因此選擇暫時關閉，但也有旅館指出，在這波清明連假，出遊的人潮湧現，讓住房率大大提升，基隆廟口夜市旁的旅館說，連假首三天，住房率就高達9成甚至客滿，但連假最後一天的訂房率仍然慘澹。旅館說，為迎接外地的遊客，除加強消毒外，服務人員皆有配戴口罩，並協助民眾量測體溫，希望旅客安心。

(中時 )