不論是大人、小孩，每天活動走走、跳跳，難免會有所碰撞，在身上留下青一塊、紫一塊的「黑青（台語）」痕跡，更嚴重者則可能因為運動或姿勢不良造成腰痠背痛、挫傷，甚至骨折等問題。在華人世界裡，當各種跌打損傷出現時，除了西醫之外，中醫診所可能是許多人第一時間想到要去求診的地方。

從中醫的觀點來看，跌打損傷可以分成「外傷」與「內傷」，外傷主要是指傷到筋骨皮肉為主，受傷的型態包括扭傷、骨折、脫臼等內傷則是指氣血受到損傷，如因為外傷、意外導致的器官、肌肉、關節組織的病變、痠痛，或是因為內傷瘀血造成的氣血阻滯；另外，天氣有時候也是造成內傷的兇手之一，像是感冒、中暑、太熱，都容易出現全身無力、筋骨痠痛的現象。

在治療跌打損傷的時候，經常可以聽到「傷筋」、「動骨」的專業名詞，究竟是代表什麼意思？傷筋算是中醫傷科中最常見的症狀，人體的關節筋絡或肌肉受到外力強力撞擊、扭轉而出現損傷，但是並沒有造成骨折、脫臼等嚴重疾患，即可稱為「傷筋」，很接近我們現代一般所說的扭傷；另外，也可能指的是更嚴重的撕裂傷、砍傷等，必須接續筋脈的狀況。

而動骨則是相當嚴重的傷害，一般所指的就是錯位、脫臼或骨折等，中醫可以利用架板、外敷藥膏、內服藥劑等綜合治療方法，幫助骨頭重新接續，不過，因為在治療過程中，很容易發生骨頭斷裂而切斷神經的後遺症，所以現在骨折、砍傷等嚴重傷科，大多會轉介至西醫來進行治療。

許多傳統觀念認為，當發生瘀青、腫脹時，就應該大力揉搓，盡量將瘀血揉散，其實這種觀念是錯誤的。萬芳醫院傳統醫學科主任黃中瑀表示，當我們撞傷的時候，如果出現瘀青，千萬不要自作主張亂推揉，因為可能會造成皮下出血而不自知，反而形成嚴重的後遺症。

正確處理跌打損傷的方法，黃中瑀建議，在發生跌打損傷12小時以內，盡快冰敷，以幫助消腫、止血與止痛，24小時之後則要用熱敷來促進血液循環，幫助消腫止痛；一旦出現瘀青、紅腫時，千萬不要隨意推拿、按摩，盡快至醫院求診，以確定受傷部位與嚴重度。

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(中時電子報)