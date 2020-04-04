儘管新冠疫情仍不斷擴大，不少人趁著清明連假（4/2-4/5）期間外出走走，眼看假期過了2天，各處旅遊景點人山人海，讓台大化學系助理教授徐丞志非常擔心，指出台灣防疫好不容易撐到了九局下半，但這連假恐讓先前的努力毀於一旦。他用一張圖呼籲民眾在剩下2天，不管是還在玩的，或準備出去玩的，最好都乖乖待在家裡，防止疫情大爆發。

徐丞志3日在臉書上指出，日本最近新冠肺炎疫情的擴大正是因為在3/20到3/22有三天連休，許多人便趁著連假去欣賞剛好在三月盛開的櫻花季，各大景點人山人海。不過就在10天後，日本疫情大爆發，每日新增確診飆升至放假前的5倍以上。

目前是台灣的清明連假，徐丞志表示，除了台北市以外，各大旅遊景點人潮洶湧，從2日一早，國道就有明顯的車潮，墾丁住房率更達到九成，而中南部各大夜市滿是返鄉外出逛街的人潮。

徐丞志再舉美國的例子，指出美國大學的「春假」也都差不多在三月上、中旬，或許是巧合，美國新冠肺炎疫情就在三月下旬大爆發。他認為，連假的人流確實提供了傳染病散播的絕佳條件。

擅長做生醫質譜分析的徐丞志在文末附上一張圖表示，台灣撐到九局下半，真的很不希望先前累積的戰果被翻盤。春假結束十天之後，希望我們的醫療照護系統已經準備好要面對可能到來的異鬼大軍。

最後徐承志還補充，台灣當年的SARS疫情比世界其他國家晚了一個月，直到清明連假後才開始出現明顯案例，在清明後的第3周，4/24和平醫院封院，直到5/20邁入SARS疫情最高峰。

(中時電子報)