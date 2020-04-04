電動機車話題不斷，3月「G」陣營銷量較2月成長45%，市占達13.47%，Gogoro趁勢在4月追加VIVA Plus新車，同時VIVA Lite降價3000元；宏佳騰Ai-1 Comfort系列則以LED頭燈、雙杯架、低座高等設計獲青睞，3月創下銷售突破千台佳績，成為電動機車銷售亞軍。

Gogoro VIVA系列車款包括VIVA Plus、VIVA、VIVA Lite，售價分別為5萬8980元、5萬4980元、5萬2980元。VIVA Plus除了增加野莓藍、櫻桃紅新色，並在把手處增加USB充電插孔，方便車主騎乘時充電及使用導航。VIVA Lite即日起至12月31日降價3000元。「G」陣營YAMAHA EC-05則提供36期零利率、購車金2000元及6萬車碰車險+6萬火險等三重優惠好康。

Gogoro VIVA Plus喇叭按鈕旁新增「把手USB充電插孔」 。（Gogoro提供）

KYMCO針對NEW MANY EV車系提供購車金4000元或36期零利率分期二選一好康，空車售價6萬6800元，若為新購車主，可享經濟部工業局7000元補助後為5萬9800元；若是汰舊換新，享經濟部工業局7000元、行政院環保署3000元及地方政府環保局（以嘉義市為例，補助1萬元），汰舊換新價4萬6800元。另外，KYMCO Nice 100EV推5000元購車補助金。

中華汽車eMOVING iE125主打首年基礎型月租費199元（原價399元）再享3000元購車金及12期刷卡零利率；以嘉義市為例，補助後月付不到4000元就輕鬆騎回家。除了在家充電，在外臨時用電則以單次付費方式至快充站補充電力，輕量型提供100分鐘超級充電時數，以月租199元為例，騎每公里不到1元。

KYMCO NEW MANY EV有著復古造型。（KYMCO提供）

KYMCO NEW MANY EV前置物箱容量超大，鑰匙孔旁還有USB充電插孔。（KYMCO提供）

中華eMOVING iE125超級充電10分鐘可跑78公里。（陳大任攝）

YAMAHA EC-05提供36期零利率等三重優惠好康。（陳大任攝）

宏佳騰Ai-1 Comfort系列3月創下銷售突破千台佳績。（宏佳騰提供）

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