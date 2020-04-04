今天祭祖、掃墓人潮比平常少，估計祭祖民眾不到500人次。(台南市民政局提供／曹婷婷台南傳真)

今天是清明節，因應新冠肺炎疫情延燒，台南市政府民政局早於3月6日就對外宣布停辦法會、停止接駁公車服務、清明期間不開放進塔、提早分流祭拜、鼓勵線上祭拜、提供臨時神主牌書寫等措施，統計今天祭祖、掃墓人潮比平常少，估計祭祖民眾不到500人次，到南山公墓掃墓祭祖民眾明顯減少8成多，轄管5座納骨塔(堂)及示範公墓也銳減6成之多，

台南市政府2月下旬根據情資研判今年清明祭祀活動應朝「減災」方向實施，殯葬管理所配合市府政策積極宣導「不舉辦祭祀法會、不開放進塔、不提供接駁車」等防疫措施，成功分流人潮，全民發揮團結抗疫精神，使此次清明祭祀活動能圓滿成功。

台南市殯葬管理所根據往年經驗，富貴南山納骨塔前西門路及國寶南都納骨塔前新都路是交通最為壅塞的路段，都會辦理接駁公車服務，以防交通阻塞，今年4月4日清明節人潮未湧現比平常更為稀少，估計祭祖民眾不到500人次，光與前(108)年接駁專車接駁3920人次相比顯著減少，民眾配合政府防疫措施，到南山公墓掃墓祭祖民眾明顯減少8成多。

轄管5座納骨塔(堂)及示範公墓，鼓勵民眾自3月份開始錯開人潮擁擠時段前往祭祖及掃墓，人數比往年亦銳減有6成之多，值得一提的是雖然仍有少數民眾對於不能進塔爆發粗口及抗議，但經工作人員多方勸導終能配合於塔外祭拜，為此，殯管所早就於3月初即先行實際模擬演練，因為有演練，所以工作人員面對民眾的情緒反應處理上更加得心應手。

此外，今年3月開始強力推行線上祭拜，申請民眾從原先84位提升到516位，上網祭拜數量從每日186人次攀升到2065人次，顯見資訊科技未來也將是祭祖的重要管道之一。

殯管所所長郭輝信表示，因疫情影響，雖取消清明接駁車服務，但仍派出30位員工協助警察執行新都路段交通疏導，加上分流措施宣導奏效，充分降低民眾群聚之風險，未來因應新都路道路拓寬，民眾進出南山公墓掃墓祭祖將有更流暢之交通動線，清明接駁車之需求將更為降低，提供未來清明掃墓交通規畫另一參考藍圖，讓民眾掃墓祭祖更為便利舒適。

(中時 )