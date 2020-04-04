台中饗宴館在新冠肺炎中，業績逆勢成長，創辦人洪坤山指出，靠的是這支酒精濃度60％的原酒，不過呼籲客人謹遵喝酒不開車原則。（黃國峰攝）

台中饗宴館在新冠肺炎中，業績逆勢成長，創辦人洪坤山指出，改善各種防疫措施，讓客人來這邊能吃的安心。（黃國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，台灣經濟重創，不少民眾不敢到封閉空間用餐，餐廳生意超慘，不少餐廳等不到疫情結束，結束營業或減薪因應，台中市知名婚宴會館「台中饗宴館」業績也下滑10％，為力挽頹勢，推出訂桌送格蘭花格105原酒免費暢飲，業績逆勢成長15％。

台中饗宴館位在台中市南屯區龍富夜市旁，鄰近南屯交流道、74號快速道路，旁邊又有大片停車場，一直是婚宴場所、親朋好友聚餐熱門地點，但年後新冠肺炎發燒，業績下滑，消費者紛紛取消訂位，直至3月底前訂位數比去年同期少了10％。

台中饗宴館創辦人洪坤山指出，年後不少客戶取消訂桌，約比去年同期少了10％左右。而餐廳同仁見業績下滑，其他業者紛紛放無薪假，也主動提打8折減薪，但洪坤山仍豪氣全薪發放，開始著手防疫措施改善，進餐廳前量體溫、酒精消毒水洗手最基本，用餐間距也加大，原本包廂的桌子本可坐到20人，現僅坐10個，而且每間空調都是獨立空調。

服務人員全程配戴口罩桌邊服務，若是包廂更會幫忙分菜，避免筷子口水交叉感染，洪坤山表示，業績成長，主要還是訂桌送格蘭花格105原酒免費暢飲最吸引人，這支酒精濃度達60％的原酒，是不少威士忌達人推薦，一生必飲最佳10款之一，吸引不少客人慕名前來，業績反而成長25％，扣掉退訂的10％，反而整體成長約15％。

(中時 )