避免群聚感染 大溪警方老街宣導安全社交 17:152020/04/04 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大溪警方4日至老街宣導安全社交距離。(大溪警方提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大溪警方4日至老街宣導安全社交距離。(大溪警方提供／楊宗灝桃園傳真) 清明連假4日不少遊客造訪大溪老街，大溪警分局為宣導安全社交距離，由警分局長黃富村親自帶隊，前往大溪老街各入口處，呼籲民眾保持1公尺距離。 受天氣轉冷及陰雨影響，大溪老街遊客並未暴增，有鑑於墾丁等知名景點遊客人數激增，甚至有人未戴口罩，大溪警方4日特別前往老街宣導，要民眾保持安全社交距離。警方並利用里辦公室廣播系統隨時提醒民眾，整日下來遊客大多配合遵守。 (中時 ) #大溪 #老街 #距離 #社交 #遊客 #社交距離 #1公尺 #大溪老街 #大溪警分局 #警分局長 #黃富村 #口罩 #里辦公處 #廣播 #清明連假 也許您會感興趣 推薦閱讀 數位政委唐鳳與大學生有約 暢談口罩實名制 20:172020/03/31 生活 口罩預購「3個有2個不能用」 網：籤王無誤 12:362020/04/01 生活 連假出遊恐成防疫破洞？「社交距離」降低傳染力 17:372020/04/01 新消息 口罩別亂丟！環保署宣布即日起「加重罰鍰」最低3600元 22:312020/04/01 生活 快評》口罩不增售 蘇貞昌恐食言而肥 23:372020/04/01 政治 幾米娃娃戴口罩 假的啦 04:102020/04/02 地方新聞 疫情罩得住 進電梯、公司先武裝 04:092020/04/03 焦點新聞 社交距離難規範 口罩戴好戴滿最有效 04:102020/04/03 生活新聞 防疫學亞洲 歐美開始戴口罩 04:102020/04/03 國際大事 黃偉哲：現在不用力實施社交距離 恐有嚴重後果 12:032020/04/04 政治 生活熱門新聞 確診女保全的「北部高級社區」到底在哪？陳時中回應了 - 生活 東京確診黑暗數據曝光 網一看嚇傻：日本要完 - 生活 台北達100例！ 最新確診地圖曝光 - 生活 星宇沒航班飛張國煒在做啥？照片曝光網友跪了 - 時事 女保全服務社區有388人 莊人祥：恐在工作地感染 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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