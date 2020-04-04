大溪警方4日至老街宣導安全社交距離。(大溪警方提供／楊宗灝桃園傳真)

清明連假4日不少遊客造訪大溪老街，大溪警分局為宣導安全社交距離，由警分局長黃富村親自帶隊，前往大溪老街各入口處，呼籲民眾保持1公尺距離。

受天氣轉冷及陰雨影響，大溪老街遊客並未暴增，有鑑於墾丁等知名景點遊客人數激增，甚至有人未戴口罩，大溪警方4日特別前往老街宣導，要民眾保持安全社交距離。警方並利用里辦公室廣播系統隨時提醒民眾，整日下來遊客大多配合遵守。

(中時 )