雲林縣長張麗善（中）呼籲民眾在家休息，不要到群眾多的地方，朝天宮董事長蔡咏鍀（左）希望中央配給口罩下來，可以在門口發。（周麗蘭翻攝）

清明節及兒童連續假期各大景點湧現旅遊人潮，中央流行疫情指揮中心今天 （4日）透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，呼籲民眾去11處景點要保持好社交距離，北港朝天宮也是其中之一。

指揮中心針對國內11處知名景點發送2則疫情警示，11個景點應保持好社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩。

11個景點包括阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等、屏東縣南州鄉以南（墾丁觀光景點）。

縣長張麗善今（4日）下午與文觀處長陳璧君視察北港朝天宮，現場遊客如織，張麗善與朝天宮董事長蔡咏鍀交換防疫意見。

張麗善表示，希望民眾在家休息，不要到群眾多的地方，保護自己、保護他人、也保護社區民眾。朝天宮被公布為11個警示景點，她也只能用呼籲的，呼籲大家配合。

朝天宮董事長蔡咏鍀希望張麗善轉達衛福部長陳時中「把口罩配給下來」，廟方可以在門口發，不然沒辦法。

(中時 )