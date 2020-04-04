德國之聲網站報導，在新冠疫情爆發的第一時間，德國政府以很快的速度推出了一系列保障企業生存和就業的措施。包括在各種危機中屢試不爽的「短時工作」制(Kurzarbeit)。同時，政府也推出了一系列財政政策，保護企業不至於在危機中破產倒閉。

德國漢莎航空公司已經宣布，大約31000多名員工開始短時工作，並持續至今年8月。柏林泰格爾機場也已經為2200名員工申請了短時工作。主業為航空和旅遊的德國途易集團（TUI）宣布在接下來的半年內實行短時工作政策。福斯汽車大約8萬名員工即將開始拿短時工資，戴姆勒宣布從今年4月起進入短時工作狀態。所有的這一切，只是德國現狀的冰山之一角。

在德國，如果企業沒有了訂單，短時工作是很受企業主歡迎的降低薪資成本的手段。在這種情況下，員工減少工作時間，甚至不工作。雇主只需要按照員工實際的工作量支付工資，不足原薪資的部分由德國勞工局補償這部分工資稅後金額的60%。有孩子的員工則為67%。

這樣一來，陷入困境的企業就可以在不必裁員的情況下減少薪資成本。如果經濟狀況有所好轉，可以立即啟用這些有經驗的專業員工。早在上一次2008年的經濟危機中，短時工作制就凸顯了它的作用。當時挽救了德國超過100萬個工作。面對如今的新冠危機，德國財政部長舒爾茨三月曾說：「這個辦法當時有效，如今也會同樣有效。」

「短時工作」這個方法，如今也引來世界其它國家仿效。西班牙、義大利、法國、奧地利和瑞士為了讓企業能夠度過危，同樣引入了短時工作的機制。

另外，短時工作不僅僅是在經濟危機嚴重的時候能發揮作用。此輪新冠疫情爆發前，德國2019年12月的統計就顯示有大約10萬就業者處於短時工作的狀態。當然，如今這一數字會巨幅增長。

德國Ifo經濟研究所最近在詢問了大約2000家企業後發現，有超過四分之一的企業計劃在接下來的三個月中引入短時工作制。由於許多企業早在3月中旬就遞交了問卷，而此輪德國新冠疫情從3月下旬開始才進入高峰期，所以實際即將啟用短時工作的企業可能會更多。根據Ifo經濟研究所公布的信息，在德國，尤其受新冠病毒影響而不得不開始短時工作制的行業分別是汽車行業（41%），機械製造業（33%）和電子行業（32% ）。

化學和食品行業目前完全不會考慮短時工作。有些行業甚至還必須擴招員工。比如說銀行業。上週，德國儲蓄銀行協會會長施萊維斯(Helmut Schleweis)表示，有些銀行為了處理激增的貸款申請，甚至不得不召回一些已經退休了的員工。

(中時 )