新北市立鶯歌陶瓷博物館今年首次舉辦「2020國際咖啡杯大賽」，以推廣陶藝生活化、創意實體化的概念徵求參賽作品，屆時得獎創作將與「2020臺灣國際陶藝雙年展」共同展出。陶博館長吳秀慈表示，希望藉由此次活動，將咖啡與陶瓷融合，創造全新生活美學。

鶯歌陶瓷博物館積極推廣陶瓷文化，此次舉辦「國際咖啡杯大賽」便是希望能讓咖啡愛好者也能接觸陶瓷文化，愛上陶瓷藝術美學。

陶博館表示，首屆大賽以推廣陶藝生活化、創意實體化的概念，徵求不超過一組4件的作品，陶瓷媒材亦需佔整體作品60％以上，並完成燒製始得參賽；另評審重點會著重於造型美學、實用價值及設計理念，將採2階段審核，普獎第1名可獲新台幣3萬元，優選5名可獲得5千元。

陶博館長吳秀慈指出，為提升生活美學，首度開放國內外設計好手參賽，徵求設計實用又美觀的咖啡杯，不只讓咖啡愛好者有更多選擇，還能藉此機會創作屬於自己、適合個人引用習慣的咖啡杯，為生活增添更樂趣。

新北市文化局表示，「2020國際咖啡杯大賽」獲選作品將會與「2020臺灣國際陶藝雙年展」一同展出，希望疫情期間創意不打烊，讓民眾也能到陶博館欣賞美麗陶瓷文化。

(中時 )