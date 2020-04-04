美股上市、大陸電商二哥京東傳出高層人事變動。陸媒4日援引天眼查資料顯示，近日，京東的營運主體：北京京東世紀貿易有限公司發生工商變更，劉強東卸任法定代表人、執行董事、總經理，並由徐雷接任執行董事、經理和法定代表人。

對於市場關注此次人事變更，京東4日僅簡短回應稱：「這屬於正常管理動作。」

截至4月3日美股收盤，京東股價1年來累計上漲32％，但2020年以來受新冠肺炎疫情與全球市場波動影響，股價震盪，最高至44.62美元，3日收報39.89美元。

(工商 )