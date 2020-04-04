大陸電商二哥掌門換人 劉強東卸任！ 17:312020/04/04 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉強東卸任京東法定代表人與執董。（圖／翻攝自劉強東微博） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股上市、大陸電商二哥京東傳出高層人事變動。陸媒4日援引天眼查資料顯示，近日，京東的營運主體：北京京東世紀貿易有限公司發生工商變更，劉強東卸任法定代表人、執行董事、總經理，並由徐雷接任執行董事、經理和法定代表人。 對於市場關注此次人事變更，京東4日僅簡短回應稱：「這屬於正常管理動作。」 截至4月3日美股收盤，京東股價1年來累計上漲32％，但2020年以來受新冠肺炎疫情與全球市場波動影響，股價震盪，最高至44.62美元，3日收報39.89美元。 (工商 ) #京東 #大陸電商 #劉強東 #變更 #法定代表人 也許您會感興趣 推薦閱讀 VHQ去年每股賺11.6元 19:442020/03/31 財經 國土法爭議 林淑芬：開啟讓民間業者彈性變更的巧門 14:532020/04/01 政治 京東物流與格力宣布合作 共同研發防疫機器人 17:312020/04/01 兩岸 東貝4/7起停止買賣 新世紀及誠美材恢復普通股交易 18:222020/04/01 財經 上櫃財報形式審閱 南璋、兆遠兩檔4/7起變更交易；中美實、金利、愛地雅3檔恢復普通交易 20:022020/04/01 財經 台中市祭出紓困9箭 主動訪查變更數量或申請停業 16:322020/04/02 生活 觀光慘業 林姿妙現場打氣 04:102020/04/03 地方新聞 財經熱門新聞 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 即時 港開第1槍！定存股竟不配息 老謝驚曝大危機 - 財經 有救了！普丁霸氣1句回川普 油價驚天暴彈30％ - 財經 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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