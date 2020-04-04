嘉義縣朴子市立第一、二納骨堂在連假期間，祭祀人數較往年減少8成。（張毓翎攝）

朴子市殯儀館長涂志成表示，這幾天停車場未滿，還有上百個停車位。（張毓翎攝）

受疫情影響，今年許多家戶選擇提前祭祀，嘉義縣政府為避免群聚風險，全縣30座公私立納骨塔在連假4天不開放入塔，並宣導分流掃墓，因此，在連假期間，祭祀人數較往年減少8成，每年在附近擺攤賣金紙、涼飲等的小販，看到這幾天的人潮，乾脆收攤走人；留下來的攤販則苦嘆，「不奢求賺多少，只求能回本就好」。

朴子市殯儀館長涂志成表示，以前清明節前一天為祭祀高峰期，有時停車還得開到1公里外的公所停車，但這幾天停車場未滿，還有上百個停車位；現在雖有「線上祭拜」系統，但南部的民眾仍習慣親自追思，大部分的人都選擇提前3、4周來祭拜。

涂志成說，每年在納骨堂外搭棚架並設置桌椅，供民眾擺放祭品或休息，清明節還會多搭幾個棚架，容納湧現來祭祖的民眾，不過，今年現有的都未滿，根本不用額外搭建，此外，縣府宣布「封塔」禁令時，有收到部分民眾抱怨，但仔細宣導說明後，多數還是接受、配合分流措施。

另外，在朴子市立第一、二納骨堂附近有許多小販，看到稀稀落落的人潮，決定不做生意了；留下來的攤商直呼，「從來沒看過這種景象！」以前在附近賣炸熱狗、涼飲的攤商都移到廟口等人多的地方，但她已跟廠商拿貨，像是零食、飲料或金紙等祭祖商品，無法放到明年再賣，因此只好硬著頭皮來擺攤。

嘉義縣消防局統計，從連假第1天至第3天上午10時，全縣共發生18件公墓火警，去年連假前3天則發生39件；有消防隊員表示，除了是因民眾提早掃墓，加上前幾天陰雨綿綿的天氣，使墓地火警發生次數減少。

(中時 )