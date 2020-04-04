南韓政府為控制新冠肺炎疫情，今天宣布將原訂5日結束的社交距離（social distancing）措施延長2周，至4月19日。

因此宗教聚會地點、室內體育設施、俱樂部、網吧、補習班等將繼續暫停運營直至19日。若不得不重新開門營業，須遵守保持1-2米距離、佩戴口罩等防疫指南。

南韓是中國大陸以外亞洲地區疫情最嚴重的國家。

此外，南韓將建立集體防疫體系，希望盡快發現療養醫院、精神病院、教會是否有患者，切斷社區傳播與群聚感染。所以會指派防疫專員進駐這些設施，定期檢查設施內是否出現有症狀者，一發現有症狀者時立刻向防疫部通報，防疫部門接到通報後實施檢測。

南韓目前雖已大致控制住了疫情，每日新增確診病例在100以內，南韓希望進一步將每日新增確診人數降至50人以下，所以決定延長自3月21日開始實施的維持社交距離政策，原本5日結束，續延至4月19日。

保健福祉部長朴凌厚表示，近日境外移入和小型群聚感染病例激增，導致政府必須取消原訂下週學校恢復上課的計畫，表示「現在鬆懈還太早」。

南韓4日新增94人確診，累計確診人數達10,156，但治癒人數高達6,325。

(中時 )