憂景點人潮成防疫破口，南投警方宣導防疫。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

「請遵守中央流行病疫情指揮中心建議，戴口罩及保持社交距離！」南投縣警方在清境農場及溪頭等地風景區以擴音器廣播進行防疫宣導。南投警方4日表示，清明連假來自各地遊客若不遵守防疫戴口罩等措施，恐會造成防疫破口，警方到場宣導，並透過警用電腦追查否有居家隔離、檢疫而擅離對象。

南投縣政府警察局與衛生局4日在溪頭森林遊樂區實施戶外防疫宣導，宣導人員持擴音器呼籲遊客遵循中央防疫中心的建議，保持室外保持1公尺、室內1.5公尺的社交距離，常有遊客難以照辦，警方憂心成為防疫破口，到場進行宣導。

仁愛警分局也表示，因疫情持續延燒，最近飯店業、觀光旅遊業都大受打擊，清境農場及合歡山在清明連假湧現「透透氣」的觀光人潮。仁愛警分局松岡派出所長陳鴻進4日率同仁於清境農場人潮聚集處所實施宣導，提醒大家「保持社交距離」，並戴上口罩，保護自己、讓別人安心。

此外，警方並透過警用M-Police小電腦，查詢是否有居家隔離、檢疫而擅離對象，運用科技防杜違反規定造成防疫破口。

(中時 )