新冠肺炎疫情延燒全球，不過卻擋不了趁著春假出遊的台灣民眾，屏東墾丁大街湧入上萬人潮，讓許多人擔憂恐成防疫缺口，對此名嘴呂文婉在臉書直言：「此情此景令我頭皮發麻、毛骨悚然」。

清明連假進入第3天，屏東墾丁估計湧入7萬旅遊人潮，即便警方在人潮聚集處加強宣導保持「社交距離」，但似乎沒有太大作用，此外還見到許多遊客沒戴口罩，這讓名嘴呂文婉表示目前台灣防疫得當，因此民眾依舊能正常上班、上學，雖然必須按規定量體溫、戴口罩，但比起其他國家已經好很多了，照理來說要珍惜眼前這一切，如今此舉恐造成防疫缺口，讓她感嘆：「倘若連假後，疫情擴大，這是一起沈船的概念嗎？為何非得選在這時出遊吃喝玩樂」。

呂文婉臉書全文。(圖/呂文婉get in TOUCH臉書)

對此網友也紛紛回應：「醫護看到此景真的會爆氣，忍個四天很難嗎」、「可能大家都覺得台灣守太好，反而失去戒心」、「疫情當前，只顧玩樂，一點危機意識都沒有」。

(中時電子報)