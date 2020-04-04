今天是兒童節，蔡總統透露，前陣子她收到一封很特別的信，一群來自「大人思想研究社」的小朋友，邀請她去參觀 國家人權博物館 National Human Rights Museum 的「我是兒童，我有權利」特展；疫情過去後，會把這個展推薦給更多人。

總統也表示，她要祝福所有的小朋友：兒童節快樂！

總統提到，她收到來自「大人思想研究社」的小朋友，邀請她去參觀國家人權博物館 National Human Rights Museum 的「我是兒童，我有權利」特展，「他們說，這個特展很棒，可以讓兒童的聲音被聽見」。

總統說，謝謝小朋友們的邀請，雖然為了防疫，人權館現在閉館，也不建議群聚活動，不過等疫情過去後，還是要把這個特展推薦給更多人！

總統說，兒童節這天，為了孩子們的健康，建議盡量避免群聚，維持社交距離。她也要推薦大家，不必出門就可以線上參觀的線上博物館，歡迎小朋友、大朋友一起來認識台灣美麗多元的文化。

(中時 )