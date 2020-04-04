駁斥與陳家欽王不見王 徐國勇：他是我部屬 要見就見 17:552020/04/04 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部長徐國勇(左)南下恆春半島視察防疫工作，並錄製宣導錄音檔，駁斥與警政署長陳家欽王不見王。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內政部長徐國勇4日南下恆春半島關心防疫情況，碰巧警政署長陳家欽上午到恆春警分局，參與恆春前進指揮所防疫會議，談到2人是否避不見面，徐說，「早上就是我叫他下來，他是我的部屬，要見面就見面」，駁斥王不見王傳聞。 (中時 ) #恆春 #徐國勇 #防疫會議 #陳家欽 也許您會感興趣 推薦閱讀 撤換徐國勇？蘇貞昌：如今防疫第一 12:552020/03/31 政治 新北宜蘭防疫會議 侯友宜：農產銷售、線上教學都可共享 18:562020/03/31 政治 搶案犯嫌一天落網 徐國勇慰勉員警 21:172020/03/31 政治 陳家欽勉官警 速破案才能安民心 04:102020/04/01 社會新聞 不回答！徐國勇迴避媒體提問 11:052020/04/01 政治 國土法修法爭議 徐國勇：會尊重委員意見 12:552020/04/01 政治 警政署長陳家欽清明前夕 赴苗栗慰問殉職員警家屬 17:192020/04/01 社會 徐國勇拼了 老骨頭下海拍防疫動茲動 23:212020/04/01 政治 臨時院會徐國勇未出席 僅林佳龍戴口罩 13:572020/04/02 政治 墾丁爆人潮憂成防疫破口 徐國勇今下午親赴視察兼慰勉員警 12:042020/04/04 政治 政治熱門新聞 一張台南現場照片 宅神：我嚇到屁滾尿流 - 政治 立委最新民調出爐 網看完驚嘆6字：玩完了！ - 政治 韓國瑜執政後出現這場景 網驚喊：這是高雄嗎？ - 政治 比韓國瑜搶眼？ 網驚：他才是高雄市長吧！ - 政治 楊秋興收到妨害名譽傳票 控告人傳是他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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