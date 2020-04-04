內政部長徐國勇4日南下恆春半島關心防疫情況，碰巧警政署長陳家欽上午到恆春警分局，參與恆春前進指揮所防疫會議，談到2人是否避不見面，徐說，「早上就是我叫他下來，他是我的部屬，要見面就見面」，駁斥王不見王傳聞。

(中時 )