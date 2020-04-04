黃鐙輝、孫綻、余思達在民視《無主之子》中飾演越南漁工，為了詮釋角色，黃鐙輝說自己用盡200%的力氣準備，在3天把3年要學的越南音標學會，要讓越南話深刻烙印在腦中，更在拍戲前下鄉到嘉義實習漁工的工作模式，上山、下海跑工地，他直呼「從來沒有拍戲這麼累過」，坦言每天壓力都很大，但為了戲劇真實的呈現，黃鐙輝拍戲期間刻意不修指甲，甚至連澡都不洗，演活漁工真實生活的樣貌。

孫綻則特地蓄鬍及曬黑跟瘦身，但本身有小潔癖，一開始覺得漁船魚腥味很臭，沒想到正式拍攝幾天後發現自己完全忘記潔癖的習慣，反而還會覺得自己衣服不夠髒，常常順手把漁船上的油垢等往身上抹，甚至愛上穿夾腳拖鞋。在船上實習期間，孫綻認為很幸運可以接到此角色，認識到天真樂活的外籍漁工們，常常不厭其煩教他們如何整理漁網，令他感觸很深。

余思達首次為戲蓄鬍演出，他認為自己是新人演員，為了讓角色更融入，更把越南話台詞練得朗朗上口，每天收工後還找老師惡補下一場，甚至常常拉著同劇演員陪他對詞，拍戲空檔就躺在漁網上休息睡覺，體會真正的漁工工作的樣子，余思達的造型常常被外籍漁工誤認是同鄉，在當地超市結帳時店員還會講英文應答，讓他印象深刻。

總製作人黃志翔表示，《無主之子》創作動機充滿洋蔥，數據統計在台灣低技術國際移工超過70萬人，人數逐年攀升，移工問題常登上社會新聞版面，移工與台灣人所生的小孩，常處在身分曖昧不明的狀態下，甚至淪為「無國籍的新台灣之子」，處境比移工更為艱鉅。《無主之子》透過貼近底層的視角，正視社會沉苛。黃鐙輝表示希望這部戲上演時，大家對這個社會能多一點愛與關懷。

黃鐙輝、孫綻、余思達拍攝《無主之子》感觸很深，盼社會給外籍工人多一些關懷。（民視提供）

《無主之子》演員黃鐙輝、孫綻、余思達以及方大緯（右）在漁船上有不少精彩對手戲。（民視提供）

黃鐙輝（左起）、孫綻、余思達，在《無主之子》深刻體驗漁工生活。（民視提供）

黃鐙輝（左）、孫綻把漁工樂天個性融入角色中。（民視提供）

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