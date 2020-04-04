嘉義縣阿里山國家森林遊樂區正值櫻花季，但受疫情影響，遊客減少近5成。（嘉義林區管理處提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣警察局出動各分局員警以大聲公宣導或手舉看板方式，前往各轄區知名景點，向旅客宣導應保持社交距離。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣警察局出動各分局員警以大聲公宣導或手舉看板方式，前往各轄區知名景點，向旅客宣導應保持社交距離。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

針對全台熱門景點，中央流行疫情指揮中心4日發送疫情警示訊息，提醒民眾保持室外1公尺以上的社交距離，在阿里山森林遊樂區的遊客，除了收到簡訊警示，遊客中心及阿里山派出所也不時廣播加強宣導。嘉義林區管理處副處長李定忠表示，連假第1入園數為4018人、第2天則為5012人，雖正值花季，受疫情影響，遊客減少近5成，因此，不至於有人潮擁擠的景象。

李定忠說，阿里山森林遊樂區在連假期間仍有一些人潮，前2天都有超過4000名遊客，4日上午則有1457人，為了配合防疫措施，工作人員在購票處以大聲公宣導室外1公尺以上的社交距離，避免群聚感染的風險，呼籲遊客「保護自己也是保護他人」，如果不能保持適當社交距離，那麼請一定要戴上口罩。

為了避免旅遊景點成為防疫破口，嘉義縣警察局出動各分局員警以大聲公宣導，或手舉看板方式，前往各轄區知名景點，如阿里山森林遊樂區、布袋鎮高跟鞋教堂、新港鄉奉天宮等地，向旅客宣導應保持社交距離。

嘉義縣長翁章梁表示，清明連假期間，許多外地遊客到嘉義遊玩，已請員警在第一線協助宣導，提醒民眾應保持社交距離，並最好能戴上口罩，希望民眾正確落實，一同遵守中央的防疫規定。

(中時 )