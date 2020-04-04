日本首相安倍晉三1日宣布，為了防止新冠病毒的感染擴大，將分發給5千多萬戶的全部家戶，2副洗滌過後能夠反覆使用的布口罩。共同社4日指出，美國媒體2日介紹了在日本被戲稱為「安倍口罩」的情況。報導稱，作為新冠病毒對策，此舉被認為不充分，引發嘲笑，安倍的支持者也懷疑地表示：「這不是愚人節的玩笑吧」。

根據共同社，彭博社以《從「安倍經濟學」到「安倍口罩」》為題報導稱，有意見指出人口多的家庭2副口罩不夠用，也有人對各國正在實施的現金補貼在日本迄未能實現表示不滿。還報導稱「發放口罩的計劃已成為笑柄」。

CNN電視網路版也介紹稱，「#安倍口罩」的搜索標籤登上了推特熱搜前幾名。報導指出「很多人覺得這是令人失望的政策」。

對於布口罩的有效性，專家之間大多抱持著懷疑的看法。據《朝日新聞》報導，九州大學研究所的教授矢原徹一（專攻生命科學）指出，發放布口罩「並不適當」。由於布口罩的縫線接縫較大，因此防範咳嗽及噴嚏飛沫的效果小。此外據了解，在反覆洗滌使用的情況下，若是管理不當則會增加細菌，反而也會有變得更不衛生的可能性。

聖路加國際大學的副教授大西一成（專攻公共衛生學）也針對布口罩表示：「完全無法期待具有防範被他人感染的效果。」不過，由於具有阻擋大型飛沫及喉嚨保濕的可能性，他表示：「如果考量到不傳染給他人的這個目的，則是沒有『不戴』的選項。」

瑞穗銀行法人推進部主任研究員湯進也在《日本經濟新聞》（中文版：日經中文網）撰文指出，日常性使用口罩的日本民眾的基數很大，假設按日本二分之一的人口（6200萬人)，每人每天一個口罩，一周5個營業日來推算，日本的口罩需要每周至少要達到3億個，加上醫療系統的口罩消耗，可以推測目前的需求是往年的3倍以上。

(中時 )