台東鹿鳴溫泉酒店花旗木正綻放，遊客說，被浪漫的粉紅樹林包圍，感覺超療癒。（莊哲權攝）

台東鹿鳴溫泉酒店花旗木正綻放，遊客說，被浪漫的粉紅樹林包圍，感覺超療癒。（莊哲權攝）

「在疫情嚴峻時刻，被粉紅樹林包圍，感覺超療癒」，台東縣鹿野鄉鹿鳴溫泉酒店近千坪草皮廣植30餘株花旗木正怒放，清明節連假吸引不少民眾入園遊憩，雖然台東未被疫情指揮中心列為警示地區，但是業者仍採總量管制，並確實量額溫、消毒雙手，落實防疫措施。

粉紅色花旗木開炸！台9線台東縣鹿野鄉四維段的鹿鳴溫泉大酒店，利用近1公頃的草皮種植30多株花旗木，目前花開近8成，粉紅色的花朵綴滿枝頭，繁花似錦，令人彷彿置身桃花源中，美不勝收，陳姓遊客說，防疫期間不能出國，其實這裡的美景可媲美日本吉野櫻，被包圍在粉嫩的樹林裡，心情很放鬆，感覺超療癒。

鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，花旗木櫻花園過去均採免費開放，由於去年曾發生遊客爬樹的誇張行徑，加上今年疫情高燒未退，為求總量管制，每人酌收50元入園費，附送1塊洛神酥，在收費同時，也都要量額溫、消毒雙手，並在尖峰時間控制入園人數100人。

潘貴蘭指出，花旗木又稱泰國櫻花、桃紅陣雨樹、平地櫻花，3月底開花，4月中旬會全部綻放，花期長達1個月，這幾天適逢清明節連續假期，每天都有近300人入園，為了方便前來賞花遊客，酒店桃紅陣雨樹林旁增加了咖啡糕點服務區，在疫情險峻時期，享受片刻的紓壓與浪漫。

(中時 )