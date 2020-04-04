Gino、紀言愷（JR）當年以偶像團體K ONE出道，15年前曾拍攝偶像劇《紫禁之巔》，經典畫面流傳至今，不少粉絲期盼能再見他們合體。近日兩人受遊戲廠商邀約合體拍攝網路短片，升格當爸的JR，也在片場和Gino分享新手奶爸的育兒經，苦笑說「帶小孩都睡不飽」。

網路短片拍攝場景於西門町取景，現場更引來許多路人圍觀，導演想原汁原味呈現當年「紫禁之巔」經典畫面，兩人在現場擺出和宣傳海報一模一樣的動作，讓工作人員直呼「這就是我以前看的紫禁之巔」。

兩人多年沒有一起拍攝，更說「剛剛一瞬間仿彿回到十年前，好像眼前的一切跟十年前的自已都重疊在一起」，也回憶過去拍《紫禁之巔》時種種趣事，爆料當年看起來很帥的宣傳海報，拍攝過程相當緊湊，「是臨時被叫到片場一旁拍攝出來的，完全沒有進棚特別拍攝」。

兩人不時為對方確認鏡頭上是不是夠帥氣，動作有沒有到位，其中一幕JR重現當年電視劇中八家將經典動作，JR問正在看螢幕的Gino說「你覺得我的腳要這樣往下壓還是往上抬？」Gino立即給予中肯建議直說「你要壓腳背啦！這樣看起來腿比較長」，JR忍不住笑著回說「哈哈！對啦！從以前我腿就是比較短」，逗趣互動笑翻全場。

過去在戲中互相Battle較勁，這次兩人默契依舊，舉凡舞蹈動作排練，只要一個眼神便能知道對方要作什麼動作，過程中也不斷討論彼此走位、鏡位，展現專業演員的一面。雖從凌晨開始拍攝，兩人敬業不喊累，還說笑話逗樂工作人員，帶動片場氣氛相當熱鬧。遊戲廠商也對於Gino、JR的表現讚不絕口，更希望未來能更深入的合作機會。

Gino、JR紀言愷合體拍攝網路短片，重現當年《紫禁之巔》經典畫面。（少年猛將傳提供）

Gino、JR過去是KONE成員，15年前在偶像劇《紫禁之巔》精彩演出深植粉絲心中。（少年猛將傳提供）

Gino、JR等受遊戲廠商邀請拍攝網路短片，於西門町取景。（少年猛將傳提供）

Gino、JR紀言愷合體拍攝網路短片，重現當年《紫禁之巔》經典畫面。（少年猛將傳提供）

(中時 )