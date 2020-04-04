新冠肺炎疫情延燒，台灣連日來皆出現感染源不明的本土案例，為了防止大規模社區傳染現象，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，經過討論，決定最快即刻起推出加強版自主管理規範，曾出現腹瀉以及味覺、嗅覺喪失情形的檢疫者，必須立刻通報檢疫人員。除此之外，隔離期滿後也必須額外追加7天的自主健康管理。

國內管理中的居家隔離者計有約2500人，居家檢疫則有3萬3000人。中央流行疫情指揮中心表示，近期將隔離、檢疫期滿時發送簡訊，提醒民眾回溯自己的症狀，如有不適就應就醫，即使期滿，也需再進行7天自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，每日解除居家隔離、居家檢疫者計有約2000、3000人。該加強版措施會在隔離、檢疫第13或14天時發送簡訊，提醒民眾瞭解自己是否有症狀沒有就醫。若有不適，務必去看醫生。結束檢疫、隔離後，還需要進行7天自主健康管理，儘量避免外出，若需外出就要配戴口罩。

(中時電子報)