三重公所「米老鼠」至三重大賣場宣導防疫。（三重區公所提供／戴上容新北傳真）

新冠肺炎疫情延燒，中央疫情指揮中心日前公布「社交距離注意事項」，分階段鼓勵民眾遵守；三重區公所連假期間為宣導「社交距離注意事項」，特到三重境內舉牌宣導，並以米老鼠人偶吸引大眾目光，盼社會大眾能加強防疫，民眾更直呼「用心！」。

中央疫情指揮中心日前表示，新冠肺炎疫情擴大，台灣近期境外移入病例快速增加，為降低感染風險，制定「社交距離注意事項」，分階段鼓勵社會大眾保持社交禮貌或強制保持社交距離。

三重區公所表示，為貫徹中央室內1.5公尺，室外1公尺的防疫社交距離政策，緊急動員至三重知名夜市、傳統市場等大賣場進行社交距離及不試吃等防疫宣導，由於事出緊急、又逢清明連假，三重公所同仁緊急DIY製作宣導海報及布條，並以米老鼠人偶吸引民眾注意及加深印象。

「區公所人員真是用心！」，民眾們看到三重區公所的用心，都豎起大拇指表示認同及好評，並表示一定會牢記在心。

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