疫情警報還沒解除，上市櫃公司年度股東會高峰即將來到，各公司現在討論是否要改為線上進行，全球董事會治理倡議者沃拉佛（Ralph Ward）這個周末發出特別訊息，提醒各企業應力快規畫將董事會改為線上進行，「到線上，或是死掉！」（must go virtual, or die）

沃拉佛是全球董事會治理的著名作家兼評論家，也是數位媒體Boardroom INSIDER發行人，以此公開平台作為世界各地董事成員的交流，長期透過國際演講，倡議董事會相關議題，經常接受CNN財經網、C-SPAN、美國之音專訪。近期來，他深感新冠疫情擴散使得各項事務混亂，尤其在家上班及聚會限制令，導致應正常召開的董事會都無法進行，大多數董事均以此理由，停止履行法定信託職責，讓他覺得問題很大。

「疫情當前，怎麼開董事會啊？」，沃拉佛指出，強迫董事們學習使用視訊會議！儘管大多數董事會有設定特別社群群組，或有準備電話會議系統，但是董事會召開攸關法律權責，過去簡易的電信連絡系統漏洞處處，現在剛好趁著疫情讓一切數位化可以更完整。

沃拉佛認為，視訊董事會的順利進行有五大要件要正視：一、確保視訊／線上董事會會議的法律地位。二、每個人的數位技術能力，視訊設備安裝和使用，都要先自行演練。三、視訊董事會召開之前，應事前確認議程、討論和資訊提供。四、視訊董事會的會議禮節，敦請各自遵守，最是忌諱把視訊會議當成自拍歡樂叭。五、主持視訊董事會的會議提示，避免開會淪為無效率。

(工商 )