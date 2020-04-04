因應新冠肺炎疫情，TVBS 56頻道於4月6日起進行節目內容大改版以及主持陣容和時段調整，風格親切自然的國民哥哥謝曜州，將主持下午6點播出的當家節目《國民大會》。謝曜州坦言壓力很大，「這是截然不同的挑戰，晚間六點的觀眾要的是一日新聞重點，資料必須正確、議題必須多元，並提供印象深刻的新聞點。」謝曜州表示：「會全力以赴、順其自然、盡其在我。」

晚間7點的《FOCUS全球新聞》長期聚焦國際大小事與最新脈動，已是國內國際新聞的龍頭節目。近來方念華主播持續關注新冠肺炎疫情對全球經濟造成的衝擊與產業影響，並多次比較各國因應疫情危機的異同，成為關心這場全球病毒戰役的必看選擇。而疫情變化快速，觀眾的關注度高，從4月6日起，平日午間時段加開《午間Focus全球新聞》，由氣質出眾、台風穩健的主播黃星樺和詹舒涵輪番播報。

曾任北京、上海特派員的錢子(錢怡君)，在TVBS國際新聞中心擔任全球特派員長達六年，採訪足跡遍及三十多國，主持《T台政經話》以來大獲好評，尤其擅長從一般大眾角度切題，犀利的觀點與精闢的提問風格，受到觀眾喜愛，未來該節目調整至下午4點的時段。

財經主持人翟翾的最專業理財節目《財經大白話》，配合股市收盤時間，調整至下午1點播出；最淺顯易懂新聞節目《新聞大白話》，則由主播彭志宇和記者群輪流主持。

(中時 )