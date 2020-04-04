新冠肺炎延燒，搭乘大眾運輸也必須全面配戴口罩，但日前(4月1日)一名男子欲搭乘捷運卻不願戴口罩，大鬧北捷東門站，不斷怒罵保全，就連一旁熱心提供口罩的女子也被掃到颱風尾，

1日晚間8點，網友在爆料公社指出，北捷東門站內一名中年男子不滿保全勸說配戴口罩，竟破口大罵，引起圍觀，一名女子見狀掏出多的口罩給男子，但男子非但不領情，反嗆「你有錢就別說屁話」，接著更嗆保全「捷運現在有規定不戴口罩不能搭？你叫什麼名字？有沒有規定那些外國人戴口罩？保全跟我吐槽什麼」，就連一旁錄影的原PO也被叫囂挑釁，態度相當囂張。

事後傳出這名失控的中年男子竟是健保署員工，對此陳時中今天在疫情說明會上也證實該名男子身分，但並非正式公務人員，已經請健保署好好處理。健保署長李伯璋也表示在第一時間就已通報陳時中，將在後天(6日)召開人評會研議懲處。

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(中時電子報)

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