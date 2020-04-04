新冠肺炎疫情在全球擴散，教育部考量到短期在台學習的外籍生，無法以實名制購買口罩，除了先配發部分口罩給學校應急，後續也擬統一向經濟部代買，避免短期生成為防疫破口。

根據衛生福利部公告的口罩實名制購買規則，持「停留簽證（Visitor Visa，180天）」和免簽入境（90天）的兩類外國學生，無法以實名制購買口罩，為維護其權益，以及避免其成為防疫破口，教育部今指出，上述兩類學生約有6000人，已於3月先配發2萬片口罩到各校，提供給學生應急。近期與中央流行疫情指揮中心討論後，決定將由教育部統計人數，統一向經濟部購買。

教育部指出，基於公平起見，外籍生仍須比照台灣人民的購買方式，以每片新台幣5元、每週3片的方式購買，並由學校造冊列管，不可重複購買。4月9日起實名制口罩改為2星期五9片，教育部會與指揮中心討論是否要比照辦理。

教育部預計，每月定期請各校清查無法購買口罩的外籍生人數，由學校向學生收取費用。考量口罩金額不多、逐校上繳徒增行政成本，將由教育部先行支應大額防疫經費，作為學校專款專用的防疫用途。

(旺報 )