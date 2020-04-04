亞洲大型企業計畫出售當地最炙手可熱的科技新創公司股權，例如印尼科技新創公司Gojek，和大陸叫車服務業者滴滴出行，大企業擬重新聚焦資源，因應新冠肺炎危機。

據兩名熟知內情人士透露，一家亞洲大企業的創投部門向次級市場投資人接洽，討論出售價值5,000萬至1億美元的Gojek持股。Gojek對此消息不予置評。

Gojek的投資人包括三菱、樂天、三星、騰訊，以及數家其他公司的創投部門。Gojek是印尼最有價值的新創公司，業務範圍包括叫車、美食外送和金融務等。

香港資產管理公司Ion Pacific創辦合夥人喬瑟夫（Michael Joseph）表示，公司在2019年12月與數家公司討論收購資產事宜，這些公司現在表示，董事會可能開始考慮貴公司提出的交易。

喬瑟夫婉拒透露哪家新創公司的股權將出售，但其他次級市場投資人表示，滴滴出行的股權近期出現在市場上。

韓國的三星創投與Kakao創投，以及日本的SBI投資和三菱UFJ，是2019年全球最活躍的十大企業創投。日本的NTT與英傑華（Aviva）的新加坡分公司，近幾年也相當活躍。

根據CB Insights數據顯示，自2014年來，由企業創投支持的交易在亞洲的比重逐漸攀升。

喬瑟夫指出，許多企業投資人和其創投公司，較缺乏在經濟衰退時刻處理此類投資的經驗。企業願意出脫新創公司股權，而且通常是折價出售，反映前景快速轉變。

(工商 )