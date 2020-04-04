新型肺炎疫情肆虐之下，全球大量人口在家上班上課，讓視訊會議軟體Zoom一夕爆紅，但用戶急速增加卻讓客服團隊招架不住，且駭客趁虛而入也突顯Zoom軟體設計漏洞百出。

住在舊金山灣區18歲女高中生法拉哈（Jasmine Fallaha）以前從沒聽過Zoom，直到這次疫情在美國爆發後才第一次使用，因為她和男友的學校都被迫停課，只好在家用Zoom的視訊會議功能討論功課。她表示：「我之前試過Google Hangouts Meet但覺得不好用，Zoom比較簡單。」隨著肺炎疫情擴散至全球，各國政府紛紛下令封城，使過去以付費企業用戶為主的Zoom瞬間吸引大批免費版用戶，公司市值也倍增至420億美元，但問題也隨之而來。

研究機構Futurum Research創辦人紐曼（Daniel Newman）自去年起付費使用企業版Zoom，但最近發現無法順利將通話內容存到雲端，於是寫信向客服反應，但遲遲沒有回應。他又傳訊給即時線上客服，卻發現前面還有600人在線等候。 紐曼表示：「就企業軟體工具而言，這樣的客服品質是致命傷。」

(工商 )