庹宗康於2011年與圈外妻子KIKI選在愚人節關島完婚，今年恰逢結婚9周年，4日他表示新冠肺炎疫情影響，「改在家裡陽台烤肉慶祝9周年，明年10周年會再好好安排。」華裔美籍的妻子老家在中國四川，如今各國採取嚴格的防疫措施，探望家人較以往變得不容易，「目前每2天都會以視訊方式跟家人關心近況。」

庹宗康夫妻幸福合影。(好看娛樂提供)

他對自己的兩個孩子疼愛有加，又擔心小孩子接觸到病毒，「我算是很有耐心、語重心長地不斷提醒小孩要勤洗手。」他笑說孩子年紀都還小，會表現出天真無邪又納悶的臉說：「爸爸，我們為什麼要一直洗手？」這時他總是得充滿慈愛地說：「病毒很可怕呀！不洗手的話，病毒碰到你的眼睛和嘴巴，生病了可能會要去醫院哦！洗手才可以把病毒洗掉。」

庹宗康妻教兩個孩子乖乖戴口罩。(好看娛樂提供)

現在政府呼籲民眾不要常出門，他身當家庭煮夫，「平時就負責出門買菜回家煮，減少家人出門的機率，孩子更是少出門，出門戴口罩是一定必要的。」他感慨今年算是挺紛擾的一年，「期許只有一個，希望疫情趕快過去。」

(中時 )