演員文汶和老公吳皓昇結婚2年，兩人愛情長跑9年修成正果，婚後生活沒有太大轉變，不過頻頻被催生，今年初在民視尾牙時，文汶配戴兔子飾品，笑說要「兔寶寶」，一算結果要等3年後，不過文汶透露去年9月拍完《大時代》後變胖，到現在還沒瘦下來，被問到是不是疑似有喜？文汶則笑說要認真減肥，「目前沒有好消息，還是照計畫生兔寶寶」。

化妝品研究所畢業的文汶當起保養品研發師，6年前跨足保養市場推出「猴爺文創」品牌，除了2年前在三峽開設實體店面，也在網路平台積極拓展，當時為了專心經營品牌，決定自靜宜大學化妝品系博士班休學，去年她修讀長庚大學商業管理博士班在職班，她透露博士班課業重，報告作業太多，幾乎耗掉她大半時間，目前也決定先休學拼保養品事業。

今年尚未接拍新戲，文汶說到自己很想演戲，但手上的自有產品事業還有一大段路要走，希望先讓生意蓬勃發展，本身是甜點控的她，今年品牌也將推出巧克力商品，尤其近期因疫情影響，許多人不出門，使得宅經濟再度崛起，她認為對品牌來說「危機就是轉機」。而因應疫情她也推出防疫活動，邀粉絲分享各自抗疫防護措施，將於12日抽出幸運粉絲贈送防疫包及口罩套。

演員文汶和老公吳皓昇結婚2年，夫妻合力宣傳自有產品。（民視提供）

(中時 )