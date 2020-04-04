現在新冠肺炎疫情持續發展，國內有許多人目前正在進行居家檢疫，不過對於郵務士來說可是相當難熬，之前才傳出有同仁送完包裹後才發現，出來簽收的民眾正在進行居家檢疫，讓他感到非常害怕，同時也讓郵局基層同仁恐慌。

對此台灣郵政產業工會要求，希望能夠暫停寄送「檢疫」、「隔離」者的掛號信、包裹等，需要與人近距離接觸的郵件，在4月3日時，已經將公文正本寄給交通部，副本則寄給中華郵政公司及衛福部。

對此中華郵政則表示，郵局管理部門沒有正處於「檢疫」、「隔離」人士的名單，而是否要公開則要看中央流行疫情指揮中心的考量，中華郵政也表示尊重其指示。

不過還是會針對郵局同仁的防疫做出加強，目前對郵局櫃檯、投遞同仁每日都有配發一片口罩，在清明連假前請讓地方郵局加發手套、噴霧式酒精，確保每位同仁的安全，目前也逐步添購護目鏡等設備，希望能夠保護第一線同仁。

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(中時電子報)