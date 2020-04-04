新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（4日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增7名新冠肺炎確診案例，包含6例境外移入、1例本土。本土個案（案352）近期均無出國史；境外移入個案出國目的為就學或工作。至目前為止，國內共累計355例確診，5例死亡，50人解除隔離。

◎國內今日新增一名感染源不明本土個案（案352），疑為本土個案中首見味覺、嗅覺喪失者。該名40多歲男子無國外旅遊史，上月底因發燒前往診所就醫，隔日沒有上班，1日再度就醫，因懷疑染疫而採檢，進而確診。男子活動史以住家、上班地為主，目前匡列出9名接觸者，目前正在調閱工作場合監視器，了解是否曾接觸國外入境者。

◎現值清明連假，國內各大景點湧現旅遊人潮，中央流行疫情指揮中心今天上午透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒一般景點的民眾保持社交距離。

◎國內新冠肺炎確診者當中出現數名腹瀉症狀者，指揮中心決定將不明原因腹瀉納入新冠肺炎通報條件，但不會列入擴大採檢。

◎第三波口罩預購至3日晚間截止共計199.6萬人預購，陳時中預估接下來的口罩應全台85%的人口都可以拿得到，「量一定夠」，自4月9日起，口罩實名制小孩改為14天10片、大人14天9片，可一次購買兩週的量。

◎中鏢女保全感染源來自何處？指揮中心發言人莊人祥表示，社區女保全工作的社區加起來大概有388人，目前已經採檢7位，5位是陰性，2位檢驗中，女保全住的地方在山區，推測主要是在工作的地方被感染，且該名女保全上、下班都是騎機車。

◎台鐵和高鐵自即日起停止車上販賣便當飲料食品和自販機。指揮中心呼籲不要在車上吃東西。

◎台灣未來是否可能會像其他國家一樣祭出禁足令？陳時中表示：「任何可能性都有，看疫情發展到什麼情況。」指出防疫仍要根據社會和人性需要，因此並不反對出遊，畢竟人也要放鬆，但強調社交安全距離、戴口罩的重要性。

◎指揮中心擬推出「加強版」居假檢疫／隔離，發言人莊人祥指出，在隔離檢疫進行至第13天時，將發送簡訊提醒民眾自覺有無更多症狀，若曾出現腹瀉、味嗅覺喪失應立即通報，且另外需要再額外自主健康管理7天。

◎傳是健保署員工因入站未戴口罩被勸阻而大鬧北捷，對此陳時中今天在疫情說明會上證實該名男子身分，但並非正式公務人員，已經請健保署好好處理。

(中時電子報)