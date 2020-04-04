民進黨主席卓榮泰今在臉書批評國民黨「把口罩當眼罩」，看不到台灣政府與人民的努力，只會為中國擦脂抹粉。國民黨晚間發新聞稿回擊，卓榮泰身為執政黨主席，心思不用在防疫，卻只會對在野黨亂吐口水，並持續散播充滿意識形態的仇中思維，全然不符執政黨主席的格局，現在全民需要的是口罩，不是卓榮泰的政治口水，期待卓反思自己的角色，讓朝野同心防疫

國民黨文傳會主委王育敏指出，執政黨主席應有執政的高度與格局，團結所有力量共同抗疫。然而卓榮泰卻是毫無根據，恣意批評在野黨替對岸擦脂抹粉，對國民黨亂扣紅帽，這種低格調的表現，令人深感遺憾與不齒。

王育敏強調，國民黨在這段期間，對於防疫工作提出多項建言，除了優先主張口罩實名制，讓台灣民眾買口罩變得更方便；當國外僑胞因為買不到口罩而憂愁時，國民黨建議開放口罩寄送國外，開放台灣民眾可以寄口罩給海外留學生、親人等等，對於這些正面善意的建言，執政黨以酸言酸語回應也就罷了，此時甚至不顧防疫，對在野黨極盡抹紅，國民黨予以強烈譴責。

王育敏表示，清明連假期間，許多景區人潮爆滿，疫情指揮中心今天剛發佈國家級警訊，提醒民眾保持距離；另外，台灣傳染來源不明的本土案例持續增加，對於未來可能爆發的社區感染，各界都嚴陣以待，現在民眾需要的是口水還是口罩？不言自明，請卓榮泰展現出執政黨主席的應有格局，停止對於在野黨的政治口水。

(中時 )