4日天氣涼爽，有不少家長帶著孩子體驗「藝起吹泡泡」遊戲。（故宮南院提供／張毓翎嘉義傳真）

故宮南院在戶外設置大溜滑梯及沙坑等遊憩設施。（張毓翎攝）

故宮南院因應疫情，今年兒童節的相關活動更移師戶外，此外，為了讓兒童有優質又安心的場域遊玩，在戶外設置大溜滑梯、噴水池及沙坑等遊憩設施，4日天氣涼爽，有不少家長帶著孩子體驗「藝起吹泡泡」遊戲；故宮南院表示，孩童既能維持距離，又能盡興地參與活動。

故宮南院表示，因應疫情，派人管制展場內人數不得超過百人，並隨時留意所有入場觀眾於室內參觀時保持1.5公尺間距，於室外則保持1公尺距離，近期在園區大門設「南院吉祥物哈奴曼」大型裝置藝術，院區的迎賓大道及環湖步道沿線不僅花海盛開，還以故宮文物為元素，設計的犧尊、玉鴨等綠雕裝置。

故宮南院表示，即日起至5月3日，每天上午8點至下午6點，在大千石庭有「造型盆景與大千的對話」展覽，周六、日上午10點及下午2點，還有專家提供諮詢服務，從2日開始，S204展廳（原至寶廳）推出「藝心耳目–故宮多媒體體驗展」，以數位體驗，賞析傳統書畫的風格演變，感受典藏名作之意境與美感。

即日起至5月3日，在故宮南院大千石庭有「造型盆景與大千的對話」展覽。（張毓翎攝）

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