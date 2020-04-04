新冠肺炎疫情持續延燒，交通部宣布4月1日起搭乘「高鐵、台鐵和客運」都必須戴口罩、量體溫，有網友指出，4月1日晚間在捷運東門站，有旅客不滿捷運保全勸說，竟在服務台暴怒大罵站務人員。

按交通部次長黃玉霖1日表示，搭乘「高鐵」、「台鐵」、「國道客運」需要戴口罩、量體溫，這是具有強制性的，若有民眾無法配合，會依法開罰，不准民眾上車。至於地方的「捷運系統」，交通部尊重地方政府，依據疾病管制署相關的指示與配套來辦理。

爆料公社2日有民眾分享一則影片，是4月1日晚間在東門捷運站所拍到的畫面，有名男性旅客疑似不滿捷運保全勸說戴口罩，在服務台大罵捷運人員，不斷大喊，「捷運現在有沒有規定不戴口罩，不能搭？現在根本沒有規定？有沒有規定那些外國人戴口罩？那保全人員現在跟我吐槽，是什麼東西。」

網友表示，「沒錯，沒有法規和公權力介入」、「相信柚子」、「那時捷運沒強制只能用規勸吧」、「防疫只服柚子」、「柚子吃多了會相信黨」、「問柚子醫生啊」、「柚子吃太多了」、「柚子粉」、「相信柚子醫生錯了嗎」、「唉又一個人被柚子醫生洗腦了」、「柚粉你敢嘴？」、「柚子醫師說不用戴」！

但也有人批評認為「不戴不要搭」、「好啦現在規定了，可以戴口罩了吧」、「這到底有什麼好氣的」、「那時捷運沒強制只能用規勸吧，今天就有規定要戴了」！

(中時電子報)