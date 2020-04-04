新冠肺炎疫情重創航空業，許多空服員、地勤被迫放無薪假或被裁，反觀第一線醫護人員忙得人仰馬翻無喘息時間。瑞典基金會善用這些閒置的空服員，提供他們3天的醫療培訓，然後派到各大醫院與長照中心，緩解第一線醫護人員的壓力。

現年21歲的帕姆格倫（Filip Palmgren）自小就夢想當空服員，他在北歐航空（SAS）服務才剛滿2年，卻因為碰上新冠肺炎疫情而失業，不過不久他將前往醫院協助病患。

瑞典基金會的計畫獲得航空界熱烈響應，SAS也是其一。首批受訓的30位空服員接受了如何消毒設備、整理病床、與患者親屬溝通等等，將在近日投入第一線。

索菲亞赫美大學負責人阿達米（Johanna Adami）表示，目前瑞典醫療狀況吃緊，而航空公司員工因工作關係，曾接受基本的醫療保健教育，特別適合在醫療保健領域提供幫助。此外，他們的EQ也高，適合與患者以及患者家屬溝通。

除了瑞典，英國廉航易捷航空、德國漢莎航空也都採取類似做法，讓放無薪假或被裁的空服員優先接受醫療培訓，轉為第一線醫護人員的助手。

在美國，空服員轉當醫護幫手的趨勢則不明顯，因為美國航空業者能獲得政府500億美元補助，交換條件是未來半年內不裁員，所以空服員較無另謀出路的急迫性。

(中時 )