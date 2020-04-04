清明連假期間，大批民眾出遊，引發是否會出現防疫破口的疑慮，對此新黨籍台北市議員侯漢廷在臉書發文直言，醫護人員可以擔心乃至譴責旅遊民眾，但只有執政黨沒資格批判人民，而減少歌功頌德、入境全面普篩，方能有效防堵疫情擴散。

侯漢廷表示，每天媒體推播，多是「全球肯定台灣防疫」、「國家隊打國際盃」，「社區保全確診但無社區感染」、試問，接受到此資訊覺得「台灣安全」，信任政府去旅遊，有何不可？

侯漢廷舉例，屏東縣政府交旅處更在3月27日發表「疫情期間縣府鼓勵國內自由行」、墾丁管理處亦歡迎旅客、屏東縣推出觀光住宿優惠，4月1日屏東縣長潘孟安歡迎民眾到屏東觀光，民眾信任政府前往，又有何不可？還是潘孟安是愚人節玩笑？

侯漢廷又說，新聞在3月27日就報導連假期間墾丁住宿回暖，政府知曉連假來臨必然人群聚集又做了什麼？非得到4月4日假期都要結束了，才發個簡訊？政府要一邊宣傳「政府有為、台灣安全」、卻又一邊要人民「如臨大敵、超前預警」，當然讓人民無所適從。到底是提前預警，還是真實狀況已非政府有為？批判遊客的同時，政府便卸責了。

因此侯漢廷主張，當從國外入境人數下降之際，便應針對入境者全面普篩、縱使不能，亦應在機上、入境前宣導返台隔離相關sop，莫使其一頭霧水趴趴走。防疫人員辛勞、自不待言，但是台灣整體卻洋溢著一股「檢討就是扯後腿」的批鬥氛圍，充斥著「台灣防疫一級棒」的夢幻泡影。海內外讚揚的新聞，官員知曉也就罷了，頻頻推播，只會麻痺大眾。

(中時 )