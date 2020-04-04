白沙屯拱天宮加強防疫宣導並落實體溫測量與環境消毒。（摘自白沙屯拱天宮臉書）

不少信徒湧入白沙屯參拜，白沙屯拱天宮加強防疫宣導並落實體溫測量與環境消毒。（摘自白沙屯拱天宮臉書）

白沙屯拱天宮4日起舉辦3天「禳災除瘟祈安法會」，向天上聖母與眾神聖恩祈願早日鎮定瘟疫，並透過網路臉書直播，宣導線上觀看，但有不少信徒仍熱情前往，廟方則加強宣導民眾戴口罩、勤洗手，並針對點香台、水龍頭、金紙部，不定時消毒擦拭。

新冠肺炎疫情未見趨緩，白沙屯拱天宮百年來首辦除瘟法會，管理委員會向媽祖婆擲筊請示，擇定國曆4日到6日舉辦「 白沙屯拱天宮庚子年禳災除瘟祈安法會」，期許疫情早日消弭，百業恢復興盛。4日為祈安法會首日，在宮內進行祈安起鼓樂奏諸天的科儀，為期3天的法會停止開放香客入內。

拱天宮管委會透過臉書粉專「白沙屯拱天宮」，直播禳災除瘟祈安法會現場，並宣導民眾可在家觀看法會直播，避免人群聚集，但仍有不少信徒湧入白沙屯參拜。拱天宮嚴正以待，不但頻向到廟參拜的信眾，宣導勤洗手、戴口罩，並實施體溫量測，針對信眾接觸的點香台、水龍頭、金紙部不定時進行清潔擦拭消毒。

禳災除瘟祈安法會5日進行煮油淨境祈福，恭請「正殿黑面二媽」遊庄祈福，6日拜天公、普度，晚間遣舟送瘟。

(中時 )