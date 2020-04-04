因應新冠疫情擴散未止，新加坡總理李顯龍宣布，7日起將關閉非必要場所，8日也開始停課，只保留醫院、大眾運輸工具、餐館、銀行服務、公家事業等提供基本服務的工作場所，新加坡證券交易所也隨之公告，股票、衍生性商品市場都會維持開放，國際法人、散戶投資人仍可以繼續進場交易，不受7日起封城令的限制。

星交所主管表示，在公布之前，已先和新加坡金融管理局（MAS）確認，且根據新加坡衛生部（MOH）的最新加強安全疏導措施，「金融服務」是免於中止工作場所活動的基本服務之一。

國際法人占比較高的新加坡證交所，實際上數位交易系統也十分完善，交易大廳只作為IPO或新商品掛牌活動使用，少有散戶穿梭其中。星交所主管說，在此波疫情蔓延過程，員工異地分組上班已將近二個月，接下來將會有八成的員工在家工作，以遠端方式協助運營不中斷。

至於傳統上提供散戶資料更動、股份轉讓、股票存提等服務的星交所服務中心，也將改為到官網進行線上預約，實體櫃檯服務人員配置大量減少，以作到安全疏散的措施。

(工商 )