新冠肺炎疫情肆虐，台北市首創的防疫旅館幫助許多回台居家檢疫的民眾有安身之處，最重要的是能降低社區感染風險。捷絲旅台北林森館以行動支持政府防疫，宣布4月3日已通過審核、正式加入「防疫旅館」行列，提供境外回台人士入住，每晚房價1泊3食4200元起，每日加價700元還可升級為台北晶華酒店的5星飯店午晚餐，讓旅客以親民價格，方便又舒適地度過居家檢疫期。

每日加價700元還可升級午晚餐為台北晶華酒店之餐點，圖為XO醬鮮蝦干貝炒飯。（捷絲旅提供）

國內知名的晶華酒店集團旗下共有麗晶、晶英及捷絲旅等3大品牌，光在台北就有4家旅店、近800間房間。這次代表集團加入防疫體系的捷絲旅林森館位於市中心，交通便捷，館內將有59間客房供檢疫旅客使用，並不對外招收散客。旅館經觀光傳播局、衛生局以及防疫旅館醫護輔導團等相關單位指導，從旅客接待流程、餐飲服務、垃圾清運等都依照旅館防疫手冊、SOP等作業，20位員工在經過教育訓練、設備整備後，更是攜手同心投入防疫陣線，藉由完善配套與無微不至的貼心服務，為檢疫旅客提供安全無虞的住宿環境。

有鑑於接觸即是感染風險來源，捷絲旅在旅客入住前便展開遠距交流，舉凡防疫車隊、旅館位置、入住流程、房內訊息等，都可藉由身歷其境的清晰影片，透過WhatsApp、Line或E-mail將完整傳達。房內更贈送Moron電子體溫計，讓旅客一天三次掌握身體狀況，輕鬆防疫不間斷。

為了減低近距離接觸所衍生的防疫風險，館方要求旅客於入住前先拍攝相關身分證件照片、居家檢疫單等資訊，以E化方式完成入住手續；客房內也會根據住客國籍，貼心提供各語言版本的防疫須知；所有餐點採用一次性餐具、廚餘及垃圾等也會經消毒後交由環保局委外甲級清運廠商集運。此外，旅客入住期間，飯店櫃台仍將提供24小時服務，陪伴旅客度過檢疫期。

捷絲旅表示，目前旗下僅有台北林森館作為「防疫旅館」之用，如果是需要居家檢疫人士的家人，捷絲旅將安排至西門館入住，透過「安心Long Stay」專案，服務不同需求的旅客。

(中時 )