台南市政府警察局永康分局結合轄區鄰、里長、婦女志工、守望相助隊等，前進多處菜市場及夜市宣導，強化防疫安全防線。（永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

志工高舉牌子提醒民眾保持社交距離。（永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

永康分局結合轄區鄰、里長、婦女志工、守望相助隊等，前進多處菜市場及夜市宣導，強化防疫安全防線。（永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

中央流行疫情指揮中心祭出「社交距離」防疫政策，偏逢清明連假期間民眾紛紛出遊，隨處可見人潮聚集景象，台南市政府警察局永康分局結合轄區鄰、里長、婦女志工、守望相助隊等，前進永康菜市場、崑山菜市場、兵仔市場、尚青黃昏市場及永大夜市宣導，強化防疫安全防線，現場除以廣播提醒民眾外，也製作廣告看板宣導民眾有關「防疫社交距離注意事項」。

永康分局長呂世明表示：為降低新冠肺炎社區感染風險，中央流行疫情指揮中心4月1日宣布「社交距離注意事項」，目前實施第一階段建議民眾在非特定人的公共空間裡，社交距離室外至少要保持1公尺、室內則是1.5公尺。若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉之場所仍應戴口罩。

目前國內已有少許本土病例尚無法確認感染源，為防止有出現輕微症狀患者未就醫或無症狀之感染者進入社區，我們對於這些找不到感染源的個案也絕對不能輕忽，他們很可能是潛在的風險，希望所有人還是要做好自我防護。

「防疫視同作戰」，目前民眾應積極配合中央疫情指揮中心政策，出入人潮聚集之場所，如市場、夜市、觀光景點時，應與他人保持室內外社交距離或戴口罩，並做好個人手部衛生與咳嗽禮節，若身體不適則在家休息，共同維護國內防疫安全。

(中時 )