5歲小孩遭警方酒測，引發外界議論，交通大隊官警表示，警方按規定依法執勤，基層一個口令一個動作其實沒錯，但可能要有所變通、更有彈性，才能避免類似狀況發生，產生不好的觀感。

員警處理交通事故，警政署當初律定4種狀況，遇到就一定要進行酒測，分別為：死亡、重大傷害、當事人要求和警方主動發現，除此之外，保留部分空間，讓現場員警去衡量。

知情官警指出，後來卻發生員警為盡快排除事故現場，根據專業判斷，未對駕駛做酒測，事後卻遭其中一方檢舉失職，指控員警第一時間，沒有善盡調查職責，未做酒測疑似包庇，企圖翻案少賠錢。

類似案件後來不時發生，讓警方疲於解釋，後來許多縣市警局乾脆通令，只要遇到交通事故，一律對駕駛進行酒測，基層接獲命令照章辦事，這才導致5歲男童雖然不太可能喝酒，但還是被酒測的情形發生，因為誰也不能保證，車主事後會不會「反咬」警察。

台北市目前作法與各縣市稍有不同，因為台北市人多車多，經常發生交通事故，若駕駛都要酒測，將擔誤時間影響交通，北市員警處理車禍時，會視現場狀況，徵得車主同意不酒測，而為免口說無憑將來翻供，確認不測後，會要當事人簽署同意書，節省時間也保障執勤合法，就是較為靈活、變通的方式。

(中時 )