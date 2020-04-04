台中市大里有一民眾昨日在臉書發文，指出剛買不到一個月的百萬特斯拉電動車遭5歲男童騎腳踏車撞到，警方到場後依規定對孩童酒測，引發熱議。律師林智群對此表示，這個案子關鍵是5歲小朋友，行政罰是不處罰14歲以下小朋友的，所以這個案子根本不需要酒測！

林智群今(4)日在臉書說，這個案子關鍵字是「腳踏車」、「5歲小孩」，腳踏車不是動力車輛，沒有《刑法》酒駕罪適用的問題；不過腳踏車還是慢車的一種，如果一般人喝酒騎腳踏車，還是可以處600-1200元罰鍰。

5歲男童騎腳踏車撞到百萬電動車遭警方酒測，律師林智群對此表示，這個案子根本不需要酒測。（圖／擷取自林智群律師臉書）

但林智群也表示，這個案子是5歲小朋友，行政罰是不處罰14歲以下小朋友的，所以這個案子根本不需要酒測。他列出相關罰則，指出《道路交通管理處罰條例》第73條第3項，慢車駕駛人，駕駛慢車經測試檢定酒精濃度超過規定標準者，處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰；《行政罰法》第9條第1項，未滿14歲人之行為，不予處罰。

林智群該則貼文也引發許多討論，有網友認為「找父母宣導就好，酒測（超）過了一點吧？」、「小孩沒有肇逃，比很多大人還好」；還有網友表示「該測啊，萬一事後發現小朋友是有喝過酒的，警員該怎麼辦？」

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(中時電子報)