清明連夜期間台南市湧現觀光人潮，為了避免新冠肺炎疫情擴散，台南市首度出動空拍機掛上擴音器，盤旋在花園夜市上空宣導保持社交安全距離，台南市經發局即日起將動用志工，持續在市場、夜市、賣場宣導。
台南市長黃偉哲4日傍晚抵達花園夜市，透過台南市消防局預先準備好的外掛擴音器空拍機，向逛夜市的民眾宣導保持社交距離1公尺，台南市警局、消防局與經發局都動用志工在現場宣導防疫。設有體溫量測與口罩站，民眾若不戴口罩，鼓勵現場購買布口罩再進入夜市。
黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心已表示，夜市、菜市場與賣場都是人潮聚集地方，有必要保持社交距離，有些地方範圍大，宣傳人力無法顧及，利用空拍機外掛廣播器，提醒民眾防疫要點，展現科技防疫的優點。
中央流行疫情指揮中心發布國家級警報簡訊，提醒民眾在連假期間勿到人潮擁擠的觀光景點，台南市的烏山頭水庫與關子嶺都上榜。黃偉哲反駁，這些地方只是印象中人潮多，事實上市區內的老街，人潮聚集的更近，中央公務員在辦公室發警報，應該更精準一點。
(中時 )
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