隨著新冠肺炎疫情繼續在美國蔓延，露宿街頭的流浪漢不但容易感染病毒，還可能成為移動的傳染源。加州打算準備1.5萬間飯店和汽車旅館房間，協助他們入住隔離。

加州州長紐森3日宣布，加州的目標是提供1.5萬間飯店和汽車旅館客房，幫助安置最脆弱的遊民。他說，藉由幫助最弱勢的遊民離開街頭，進入隔離狀態，可以減緩新冠病毒在加州無家可歸人群中傳播，降低感染人數，保護重要的衛生保健資源。

在聯邦緊急事務管理署（FEMA）的幫助下，加州目前有近7000間飯店和汽車旅館房間可以入住，已有869名街友住了進來。

就在一天前，舊金山的一個遊民庇護所通報了一起新冠肺炎確診病例。這名街友 已被轉移到酒店房間進行隔離。

據《信使報》報導，「解決遊民問題同盟」（Coalition on Homelessness）執行主任佛里登巴克2日早上接到電話，獲悉舊金山庇護所出現了新冠病例時，她和她的工作人員「膽戰心驚」，因為那裡的遊民都共用廁所和飯桌，很容易傳播病毒。她還表示，必須盡快讓街友離開庇護所，離開街道，住進單獨的房間。

加州是美國人口最稠密的一州，由於房價與房租不斷飛漲，導致愈來愈多居民無力負擔而被迫流落街頭。去年該州無家可歸的人口大幅增加16％到15.1萬人，高居美國各州之冠。加州是疫情重災區之一，有超過1萬例新冠確診病例。

(中時 )